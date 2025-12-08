Il Comune di Caggiano informa che è stato pubblicato l’Avviso di Manifestazione di Interesse per la selezione dei partecipanti ai 13 tirocini di inclusione sociale previsti dal Programma GOL – Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (Percorso 4 – Lavoro e Inclusione), finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del PNRR.

I tirocini, retribuiti con un’indennità mensile di 500 euro, avranno durata fino al 30 giugno e saranno svolti presso il Comune.

Mansioni previste:

1 addetto di supporto ai servizi informatici

4 addetti di supporto alla manutenzione del verde pubblico

1 addetto di supporto alla gestione rifiuti

2 addetti di supporto alla pulizia di immobili comunali

3 addetti di supporto ai servizi culturali

2 addetti di supporto alla manutenzione immobili comunali

I tirocinanti non sostituiscono in alcun modo il personale comunale ma svolgeranno esclusivamente attività di supporto. Possono presentare manifestazione di interesse i cittadini residenti o domiciliati in Campania, fino a 65 anni, che rientrano tra i beneficiari del Programma GOL e risultino inseriti nel Percorso 4 – Lavoro e Inclusione. È inoltre necessario essere presi in carico dai Servizi Sociali o Socio-Sanitari e non aver già svolto un tirocinio nell’ambito del Programma GOL o di altre misure PNRR.

La manifestazione di interesse, redatta sul modello disponibile sul sito istituzionale, deve essere inviata entro le ore 16 del 12 dicembre e può essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo e tramite PEC all’indirizzo segreteria.caggiano@asmepec.it

La manifestazione di interesse non garantisce automaticamente l’accesso al tirocinio: le domande saranno valutate dal Servizio Sociale comunale e, se idonee, inviate al Centro per l’Impiego di Sala Consilina.

Per informazioni è possibile inviare una mail a segreteria.caggiano@asmepec.it o telefonare allo 0975 393020 interno 2 o consultare il sito.

Il Comune, guidato dal sindaco Modesto Lamattina, invita tutti i cittadini aventi diritto a partecipare a questa importante opportunità di inclusione e crescita professionale.