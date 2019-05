“E’ gonfiore o grasso?”. Alla Farmacia Di Muria di Padula il test della composizione corporea

La Farmacia Di Muria di Padula Scalo effettua l’analisi della composizione corporea con un sofisticato bioimpedenziometro.

Il test può essere effettuato per tutte le fasce di età e per tutti gli stati di BMI (Indice di Massa Corporea) nonché per gli atleti e per le donne in gravidanza.

Una composizione corporea tendenzialmente ricca di tessuto adiposo e povera di massa muscolare è correlata ad una scarsa capacità atletico-sportiva e ad un rischio fisico maggiore legato a problematiche come ipertensione, diabete, obesità, dislipidemie, sindrome metabolica, complicanze cardio-vascolari, patologie articolari e morte prematura.

In particolare, la valutazione della composizione corporea viene utilizzata per identificare il rischio di salute del paziente associato a livelli eccessivamente alti o bassi di massa grassa e per identificare l’eccessivo accumulo di grasso intra-addominale.

Il test proposto permette inoltre di valutare l’effetto dell’alimentazione e dell’esercizio fisico e stimare il peso corporeo desiderabile di una persona.

Una delle metodiche più precise e veloci per la valutazione della composizione corporea è rappresentata dalla bioimpedenziometria o BIA (bioelectrical impedance analysis), un esame bioelettrico che permette di analizzare quantitativamente e qualitativamente la composizione corporea.

Per gli interessati all’analisi della composizione corporea è possibile prenotare al numero verde 800/913435 o recarsi presso la sede della Farmacia Di Muria di Via Nazionale a Padula Scalo. Il servizio ha un costo di 35 euro.

