Dopo la presentazione ufficiale al Complesso della Pietà di Teggiano il progetto “Viaggio nel Vallo di Diano tra cultura, tradizione ed enogastronomia” entra nel vivo con una nuova energia e un forte spirito di squadra. Il primo appuntamento è in programma questa sera ad Atena Lucana, dove in Piazza Vittorio Emanuele si terrà il concerto di Santino Cardamone, evento inaugurale del cartellone.

La serata coincide con la presenza nel territorio del Forum Provinciale dei Giovani che riunisce oltre 200 ragazzi provenienti da tutta la provincia di Salerno, rendendo ancora più significativo l’avvio di un progetto che parla di futuro, identità e collaborazione.

“Vi aspettiamo tutti ad Atena Lucana questa sera per vivere insieme una serata di musica, entusiasmo e condivisione. Sarà il modo migliore per aprire questo nuovo cammino nel segno della partecipazione” ha affermato il sindaco Luigi Vertucci.

Il concerto prenderà il via alle 21.30 in compagnia dell’artista calabrese d’origine ma bolognese d’adozione. Si definisce un “cantautore folk blues” influenzato da Vinicio Capossela, Fabrizio De André, Domenico Modugno e Iron Maiden.

Appassionato chitarrista, Cardamone ha condiviso i palchi con Irene Grandi, Luca Carboni e Modena City Ramblers e ha collaborato con Luigi Grechi.