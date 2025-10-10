A Ceraso la comunità in festa per i 101 anni dell’ex Bersagliere Giuseppe Marra
Il Cilento si conferma terra di longevità.
La comunità di Ceraso ha festeggiato ieri i 101 anni di Giuseppe Marra, amabile e arzillo signore.
Il 9 ottobre 1924 nasceva Giuseppe Marra, ex Bersagliere e instancabile lavoratore, conosciuto per il suo spirito schietto e la sua ironia. Durante i festeggiamenti tra amici, parenti e concittadini l’ultracentenario ha lanciato un monito ai giovani: “Sono sempre stato povero, ma onesto”.
Il signor Marra guida ancora l’auto, cura la campagna e si gode la vita all’aria aperta e i piaceri del cibo cilentano.
Tanta gioia per i 101 anni di zio Peppo, simbolo di saggezza e vitalità cilentana.