Il Cilento si conferma terra di longevità.

La comunità di Ceraso ha festeggiato ieri i 101 anni di Giuseppe Marra, amabile e arzillo signore.

Il 9 ottobre 1924 nasceva Giuseppe Marra, ex Bersagliere e instancabile lavoratore, conosciuto per il suo spirito schietto e la sua ironia. Durante i festeggiamenti tra amici, parenti e concittadini l’ultracentenario ha lanciato un monito ai giovani: “Sono sempre stato povero, ma onesto”.

Il signor Marra guida ancora l’auto, cura la campagna e si gode la vita all’aria aperta e i piaceri del cibo cilentano.

Tanta gioia per i 101 anni di zio Peppo, simbolo di saggezza e vitalità cilentana.