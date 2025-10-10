Suscita indignazione il furto avvenuto all’interno degli spogliatoi del campo sportivo Massajoli ad Eboli.

L’episodio si è registrato martedì pomeriggio quando una squadra di adolescenti si stava allenando in campo.

Ignoti sono entrati negli spogliatoi e hanno aperto zaini e borsoni. Poi hanno preso e portato via ciò che potevano, tra cui denaro, effetti personali e prodotti per l’igiene.

Amara la scoperta dei giovanissimi calciatori alla fine della seduta di allenamento.

I ragazzi e i loro genitori lamentano la condizione di scarsa sicurezza nella struttura sportiva ebolitana e chiedono più tutele.