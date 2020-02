Come affrontare la paura del Coronavirus. Intervista alla psicologa Silvia Romanelli

Nei giorni in cui l’Italia sta affrontando l’emergenza Coronavirus è facile farsi prendere dalla paura nonostante le continue rassicurazioni delle autorità. Diversi sono i comportamenti irrazionali adottati da tante persone. Ma come affrontare questa fase particolare mantenendo la calma? Ne abbiamo parlato con la psicologa Silvia Romanelli

Dottoressa, in questa fase delicata legata all’emergenza Coronavirus, un aiuto importante senz’altro è quello che può provenire dal mondo della Psicologia. Attualmente fa più paura il Coronavirus o la “paura della paura” del virus?

Paradossalmente l’unica cosa di cui dobbiamo avere paura è la paura stessa perché se non controllata diventa pericolosa. La paura è in realtà una emozione che serve per attivare l’attenzione e mettere in moto la mente per orientarci verso soluzioni razionali. Pertanto, se da un lato la sensazione di paura è legata ad una situazione incerta e potenzialmente pericolosa dall’altro non bisogna perdere la lucidità necessaria per fronteggiare lo stress psicologico in questo momento.

Si parla tanto di psicosi collettiva. Il rischio è che la paura stia degenerando rispetto ai pericoli reali…

I casi di contagio che aumentano, le tante raccomandazioni dateci e le varie notizie riportate minuto dopo minuto da mass-media e social network, oggettivamente mettono ansia e creano allarmismo. La paura è contagiosa! Il nostro cervello attraverso i neuroni specchio ci permette di entrare in empatia con gli altri e di trasmettere ed assorbire le emozioni tra cui ansia, paura e panico. In questo modo la paura genera altra paura creando così ansia sociale.

I canali ufficiali di comunicazione sembrano aver ceduto il posto al dialogo diretto tra persone. Si tende ad ascoltare e a dare credibilità alla chiacchiera o all’opinione del vicino, amico, parente a discapito delle fonti autorevoli. Come spiega questo fenomeno?

Ogni persona ha il proprio modo di reagire di fronte a situazione stressanti. Come in questo caso: alcune possono farsi facilmente influenzare dal clima negativo e dalle notizie allarmanti che ogni giorno affollano la nostra mente altre sfruttano le proprie risorse interiori per resistere alle negatività mantenendo sempre viva la speranza e la razionalità attingendo così alla resilienza forza presente in ognuno di noi.

L’allarmismo per il Coronavirus è completamente fuori controllo o si può ancora gestire questa situazione? Quali sono i consigli che vuole rivolgere?

Il miglior antidoto è la calma. È difficile rinunciare alla tentazione di controllare e monitorare la situazione minuto per minuto ma deve essere chiaro che è un comportamento che aumenta l’ansia. Quindi meno immersione nei flussi di notizie dei social e due parole di sostegno in più verso chi è angosciato aiutano molto. Fondamentale è attenersi alle indicazioni dateci dai medici e dalle Istituzioni e mantenere un atteggiamento positivo, fiducioso verso il futuro. La paura si sconfigge tutti insieme attraverso piccole azioni responsabili.

– Claudia Monaco –