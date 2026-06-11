Ladri in azione ad Eboli.

Ignoti hanno preso di mira un distributore di carburanti a Santa Cecelia e, una volta all’interno, hanno svaligiato sei slot machine. Ingente il bottino.

Oltre a rovinare gli apparecchi di gioco, i ladri hanno danneggiati gli impianti e alcune strutture.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia che hanno avviato le indagini del caso per risalire ai responsabili. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini di videosorveglianza.