Colpo in un distributore di carburanti ad Eboli, prese di mira le slot machine. Ingente il bottino
Ladri in azione ad Eboli.
Ignoti hanno preso di mira un distributore di carburanti a Santa Cecelia e, una volta all’interno, hanno svaligiato sei slot machine. Ingente il bottino.
Oltre a rovinare gli apparecchi di gioco, i ladri hanno danneggiati gli impianti e alcune strutture.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia che hanno avviato le indagini del caso per risalire ai responsabili. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini di videosorveglianza.