Commercio di prossimità. Confesercenti Vallo di Diano sostiene la proposta di legge
Confesercenti Vallo di Diano, insieme alla presidente Maria Antonietta Aquino, sostiene la proposta di legge promossa da Confesercenti nazionale “Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità”, accompagnata dall’avvio ufficiale della raccolta delle 50mila firme necessarie per il passaggio in Parlamento.
La proposta mira a favorire l’apertura e il mantenimento di attività commerciali di vicinato attraverso incentivi fiscali, misure di sostegno e semplificazioni amministrative previsti con le Zone Economiche Speciali di Prossimità (ZESpro).
“Il commercio di prossimità – afferma la presidente Maria Antonietta Aquino – è un presidio sociale oltre che economico. Sostenere questa proposta di legge significa investire nella vitalità dei nostri territori e nella qualità della vita delle comunità”. La raccolta firme è attiva presso gli uffici Confesercenti di Sala Consilina. È possibile firmare anche online attraverso la piattaforma del Ministero della Giustizia, https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/6700009 e accedendo con SPID o CIE. Si può sottoscrivere la proposta con un click.
“Una firma per sostenere le imprese di prossimità. Per città più vive, più accoglienti e più sicure”, è lo slogan scelto da Confesercenti.
Per informazioni e supporto, lo sportello Confesercenti Vallo di Diano è attivo presso la sede di via San Sebastiano a Sala Consilina, all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 527277 e sul sito www.impresealcentro.it.