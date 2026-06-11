Confesercenti Vallo di Diano, insieme alla presidente Maria Antonietta Aquino, sostiene la proposta di legge promossa da Confesercenti nazionale “Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità”, accompagnata dall’avvio ufficiale della raccolta delle 50mila firme necessarie per il passaggio in Parlamento.

La proposta mira a favorire l’apertura e il mantenimento di attività commerciali di vicinato attraverso incentivi fiscali, misure di sostegno e semplificazioni amministrative previsti con le Zone Economiche Speciali di Prossimità (ZESpro).

“Il commercio di prossimità – afferma la presidente Maria Antonietta Aquino – è un presidio sociale oltre che economico. Sostenere questa proposta di legge significa investire nella vitalità dei nostri territori e nella qualità della vita delle comunità”. La raccolta firme è attiva presso gli uffici Confesercenti di Sala Consilina. È possibile firmare anche online attraverso la piattaforma del Ministero della Giustizia, https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/6700009 e accedendo con SPID o CIE. Si può sottoscrivere la proposta con un click.

“Una firma per sostenere le imprese di prossimità. Per città più vive, più accoglienti e più sicure”, è lo slogan scelto da Confesercenti.

Per informazioni e supporto, lo sportello Confesercenti Vallo di Diano è attivo presso la sede di via San Sebastiano a Sala Consilina, all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 527277 e sul sito www.impresealcentro.it.