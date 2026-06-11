Furto sulla litoranea a Capaccio Paestum.

Nel pomeriggio di martedì ignoti hanno rubato uno zaino, una borsa di tela egiziana e due borse frigo che erano all’interno di un’auto parcheggiata nella traversa di via Poseidonia.

“Nel portafogli c’erano tutti i miei documenti e cose personali. Lo zaino è nero e grigio con delle foglie, marca Eastpak. Il portafogli è grande, nero, presenta una chiusura a forma di mezza luna e una stellina” spiega la proprietaria con un post sul gruppo Facebook “Sei di Capaccio Paestum se…”.

La donna spiega di aver sporto denuncia e ha lanciato un appello per ritrovare gli effetti personali.