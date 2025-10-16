Attimi di paura nel tardo pomeriggio di ieri in un’azienda a Grumento Nova dove si è verificato un incidente sul lavoro.

Un operaio stava svolgendo le sue mansioni quando sarebbe stato improvvisamente colpito al volto da un gancio durante lo spostamento di alcuni tubi.

Immediatamente le sue condizioni sono apparse gravi: i colleghi hanno fatto scattare l’allarme e sul posto sono giunti i sanitari del 118 con l’eliambulanza per trasportarlo al “San Carlo” di Potenza.

Il malcapitato è stato ricoverato con prognosi riservata in Rianimazione.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri.