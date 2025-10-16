Si terrà domani, venerdì 17 ottobre, la seconda giornata formativa dedicata alle novità introdotte dal Decreto Legislativo 36 del 2023, il nuovo Codice dei contratti.

L’appuntamento dal titolo “Gli affidamenti sotto soglia” è in programma dalle 9.30 presso la sede della Comunità Montana Vallo di Diano, in località Vascella a Padula.

Dopo la registrazione dei partecipanti, la sessione sarà aperta dai saluti del vice presidente della Comunità Montana Antonio Pagliarulo. A introdurre i lavori sarà il segretario generale Lucio Pisano.

Relatore d’eccezione dell’incontro sarà il professor Francesco Armenante, avvocato del Foro di Salerno e Ricercatore Scientifico presso l’Università degli Studi di Salerno, che interverrà per approfondire le tematiche centrali degli affidamenti di lavori, servizi e forniture al di sotto delle soglie comunitarie.

Nel corso della mattinata, che si concluderà alle 14.00, verranno esaminate le modalità per gli affidamenti diretti, con i relativi limiti e principi da rispettare e le procedure negoziate ad inviti. Saranno inoltre discusse le deroghe normative previste dalla disciplina e verranno analizzati modelli pratici di atti.

Non mancherà un focus sulle procedure sotto soglia alla luce della check list, strumento fondamentale per garantire correttezza e trasparenza.

La partecipazione alla giornata formativa è gratuita per amministratori e dipendenti della Comunità Montana e dei Comuni del territorio. L’evento è riconosciuto come valido ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi del personale della Pubblica Amministrazione.

Al termine della formazione sarà rilasciato un attestato di partecipazione, previo superamento di una prova finale.