Non si arresta l’ondata di furti che sta attanagliando il salernitano.

Ieri, in prima serata, ignoti hanno preso di mira un’abitazione ad Altavilla Silentina mentre i proprietari erano assenti.

Dalle prime ricostruzioni pare che i ladri conoscessero bene il sistema di allarme, infatti sarebbero entrati da una finestra non collegata al circuito. Una volta dentro hanno fatto razzia di oggetti di valore e preziosi.

Hanno poi individuato la cassaforte e una volta scardinata hanno prelevato tutto ciò che vi era custodito.

Quando è rincasato il proprietario ha trovato la casa a soqquadro, dunque non gli è rimasto altro che contattare le Forze dell’Ordine e sporgere denuncia.