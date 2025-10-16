Salerno: marocchino privo di requisiti per la permanenza in Italia. Espulso
La Polizia di Stato di Salerno questa mattina ha proceduto all’esecuzione dell’espulsione dal territorio nazionale di un cittadino marocchino, accompagnandolo all’aeroporto internazionale di Roma Fiumicino.
Il provvedimento, convalidato dal Giudice di Pace, è scaturito a seguito di alcuni controlli dai quali è emerso che lo straniero era privo dei requisiti per permanere in Italia.
L’iniziativa rientra nel quadro dell’attività amministrativa che quotidianamente svolge l’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno per attestare il rispetto delle procedure normative previste per la regolarizzazione delle posizioni sugli stranieri.