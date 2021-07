Classifica dei Presidenti di Regione de “Il Sole 24 Ore”. Vincenzo De Luca al terzo posto

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, al terzo posto della classifica dei governatori annuale realizzata da Noto Sondaggi per “Il Sole 24 Ore“. Una posizione condivisa ex aequo con Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia. Entrambi hanno ottenuto il 59% delle preferenze.

Al primo e al secondo posto della classifica Luca Zaia e Antonio Decaro si confermano anche per quest’anno gli amministratori locali con il più elevato indice di gradimento (74% dei consensi per il Presidente della Regione Veneto e 65% per il sindaco di Bari).

Nei “top five” al quarto posto il Presidente ligure Giovanni Toti al 56% e al quinto posto Alberto Cirio, Presidente del Piemonte, al 52,5%.

Il Governance Poll è un’indagine demoscopica che prova a misurare il gradimento degli amministratori locali e ne coglie i trend 16 mesi dopo lo scoppio della pandemia, in una fase che non è più dominata dai contagi, ma dalle prospettive di ripresa di tutte le attività.