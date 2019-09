“Cittadini soli e in balia dei delinquenti”. Don Maurizio Patriciello commenta l’incendio di Battipaglia

Anche Padre Maurizio Patriciello è intervenuto a seguito dell‘incendio che questa notte ha distrutto un’azienda di Battipaglia dedita al trattamento di rifiuti speciali.

“E’ l’inferno in tutti i sensi – ha commentato don Maurizio Patriciello – Siamo accanto ai cittadini di Battipaglia“.

Don Maurizio, parroco di Caivano, è da anni impegnato in prima linea nella lotta per la tutela dei cittadini della Terra dei Fuochi. Combatte stando vicino alla sua gente, respirando con loro ” lo stesso pericolo di morte“, firmando petizioni e denunce e accendendo i riflettori su una terra di cui ormai tutti hanno paura.

“I cittadini di Battipaglia, come noi sono sempre più soli – ha sottolineato – In balia dei delinquenti. E di uno Stato che non sa, o non vuole, fare il proprio dovere“.

– Paola Federico –

