Pneumatici in fiamme in un’azienda di Battipaglia. Nube tossica invade la città

Un pericoloso incendio è divampato questa notte in un’azienda di Battipaglia che tratta rifiuti speciali. La città è stata svegliata da una nube tossica creata dalla combustione di pneumatici e, dalle prime indagini, l’incendio sarebbe doloso.

L’azienda, che si trova in via Bosco, si occupa di recuperare pneumatici in disuso, tritarli e rivendere il materiale lavorato. E’ stata completamente invasa dalle fiamme e il fumo nero generato è altamente pericoloso.

Sul posto i Vigili del Fuoco impegnati incessantemente per domare il rogo.

La Protezione Civile consiglia di tenere le finestre chiuse, spegnere i condotti di areazione forzata e di lavare accuratamente ortaggi e indumenti esposti all’esterno.

Il sindaco di Battipaglia, Cecilia Francese, ha ordinato la chiusura e la sospensione delle attività, per oggi, all’Istituto onnicomprensivo “Sandro Penna” e all’Istituto superiore “Enzo Ferrari”.

