Il Luogotenente Carica Speciale Fabrizio Piantanida è il nuovo Vice Comandante della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina e da lunedì regge la guida del Nucleo Operativo e Radiomobile.

Il passaggio di consegne è avvenuto in seguito al collocamento in quiescenza del Capitano Martino Galgano, che finora aveva guidato il NORM della Compagnia valdianese.

Il Luogotenente Piantanida, 53enne originario di Pescara e valdianese d’adozione, ha alle spalle un ricco curriculum di esperienze e obiettivi raggiunti al servizio dell’Arma. Proveniente dalla Sezione Antidroga del Nucleo Investigativo di Napoli, dal 2006 lavora per la Compagnia di Sala Consilina, dove inizialmente ha comandato la locale Stazione per poi passare all’Aliquota Radiomobile e al Nucleo Operativo.

Proprio in quest’ultimo Reparto ha dato prova negli anni delle sue eccellenti qualità di investigatore, mettendo a segno numerose operazioni volte a frenare in particolare lo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio di competenza e non solo. La lotta ai reati predatori, tra cui i furti e le rapine, e la tutela della sicurezza dei cittadini valdianesi sono da anni al centro della sua quotidiana attività al servizio della Benemerita.

Diversi i riconoscimenti ottenuti da quando fa parte della Compagnia salese, tra cui l’encomio per l’operazione “End of games” che portò all’arresto di otto persone residenti nel Vallo di Diano e negli Alburni, accusate di detenzione ai fini di spaccio di cocaina importata dal Venezuela e per le più recenti operazioni “Shamar” e “Big Brother”, la prima che ha messo fine al traffico e allo stoccaggio di ingenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi in un complesso industriale non attivo a Sant’Arsenio e allo smaltimento lungo la sponda della riserva naturale della foce Sele – Tanagro e la seconda che ha smantellato un’organizzazione dedita alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti con l’arresto di 6 persone in flagranza di reato.

Al Luogotenente Carica Speciale Fabrizio Piantanida giungano dalla nostra redazione gli auguri di un proficuo lavoro alla guida del NORM, certi che gli obiettivi da centrare saranno ancora tanti, sulla scia di quanto già realizzato in passato.