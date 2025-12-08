E’ partita una raccolta fondi di solidarietà per sostenere la famiglia di Nino Ruocco, il 43enne morto in seguito ad un incidente stradale a Houston mentre andava a prendere i suoi due bambini a scuola.

L’uomo era cresciuto a Orria, dove risiedono i suoi genitori, per poi trasferirsi in Texas. Lascia la moglie Maria (Izzy) e i figli Leo e Carmen, di 8 e 5 anni.

“Nino era molto fortunato ad avere ottimi benefit derivanti dal suo lavoro. Tuttavia non sarà sufficiente per coprire le ingenti spese che si dovranno sostenere nei prossimi mesi, oltre all’impatto a lungo termine della perdita del capofamiglia. Tantissime persone ci hanno chiesto come possono aiutare e qualsiasi espressione del vostro amore e sostegno, grande o piccola che sia, sarà profondamente apprezzata da Maria e dai suoi figli, che si tratti di questa raccolta fondi, di una telefonata, di un abbraccio, di un pasto caldo, di una passeggiata con i cani, di un’uscita di gioco per i bambini o di qualsiasi altra cosa che riteniate giusta. Grazie per aver abbracciato questa famiglia e per averla confortata mentre soffre per questa perdita inimmaginabile” scrive Samantha Jarvis, sorella di Maria.

Si può contribuire cliccando QUI.

Articolo correlato:

05/12/2025 – Perde la vita in un tragico incidente in Texas. Orria e il Cilento piangono Nino Ruocco