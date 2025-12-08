Cilentano morto in Texas. Al via la raccolta fondi per sostenere la famiglia
E’ partita una raccolta fondi di solidarietà per sostenere la famiglia di Nino Ruocco, il 43enne morto in seguito ad un incidente stradale a Houston mentre andava a prendere i suoi due bambini a scuola.
L’uomo era cresciuto a Orria, dove risiedono i suoi genitori, per poi trasferirsi in Texas. Lascia la moglie Maria (Izzy) e i figli Leo e Carmen, di 8 e 5 anni.
“Nino era molto fortunato ad avere ottimi benefit derivanti dal suo lavoro. Tuttavia non sarà sufficiente per coprire le ingenti spese che si dovranno sostenere nei prossimi mesi, oltre all’impatto a lungo termine della perdita del capofamiglia. Tantissime persone ci hanno chiesto come possono aiutare e qualsiasi espressione del vostro amore e sostegno, grande o piccola che sia, sarà profondamente apprezzata da Maria e dai suoi figli, che si tratti di questa raccolta fondi, di una telefonata, di un abbraccio, di un pasto caldo, di una passeggiata con i cani, di un’uscita di gioco per i bambini o di qualsiasi altra cosa che riteniate giusta. Grazie per aver abbracciato questa famiglia e per averla confortata mentre soffre per questa perdita inimmaginabile” scrive Samantha Jarvis, sorella di Maria.
Si può contribuire cliccando QUI.
