Momenti di tensione a Salerno.

Intorno alle 5 di questa mattina la Volante della Polizia è intervenuta per una lite tra fidanzati in Piazza della Concordia.

Nella notte, verso le ore 3.45, c’è stato un altro intervento della Volante nei pressi di un locale della Zona Industriale per sedare una rissa. Si tratterebbe di alcuni maggiorenni italiani.

Sull’episodio sono in corso le indagini da parte della Polizia e sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza per chiarire la dinamica di quanto accaduto e rintracciare i responsabili.