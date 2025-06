Mantenere una buona salute orale nella popolazione anziana rappresenta una sfida fondamentale per assicurare qualità della vita, comfort e benessere complessivo in un contesto di continuo invecchiamento demografico. Lo Studio Dentistico Innamorato delle dottoresse Rada e Anna Innamorato fornisce una guida pratica di promozione delle abitudini salutari, prevenzione, adozione di terapie conservative e impiego di moderne tecniche riabilitative per preservare i denti naturali il più a lungo possibile, garantendo funzionalità ed estetica.

Una corretta igiene orale è essenziale per prevenire infezioni e mantenere la salute dentale. È fondamentale educare i pazienti all’uso corretto dello spazzolino, filo interdentale e idropulsore. Per i pazienti anziani con difficoltà nella manualità è importante il supporto di una persona di riferimento che li assista almeno una volta al giorno nell’igiene orale, assicurando una pulizia efficace e adeguata.

Il fluoro è fondamentale per rinforzare lo smalto dentale e prevenire la carie anche negli anziani. È importante utilizzare gel e vernici fluorate per i soggetti a rischio e promuovere l’uso regolare di dentifrici e collutori contenenti fluoro, sensibilizzando pazienti e caregiver alla costanza nell’uso. Gli odontoiatri possono favorire stili di vita sani sensibilizzando i pazienti su fattori di rischio come fumo, alcol e alimentazione scorretta.

Le visite odontoiatriche regolari, ogni 3-6 mesi, consentono di individuare precocemente problemi come carie e parodontiti, garantendo inoltre un’adeguata manutenzione delle protesi. Monitorare le mucose orali aiuta a prevenire patologie tumorali e infezioni, assicurando una sorveglianza continua sulla salute orale e generale del paziente.

La cura parodontale è cruciale per prevenire la perdita di elementi dentari negli anziani. La rimozione periodica del tartaro, anche con tecniche minimamente invasive e ad alto potere decontaminante, contribuisce a mantenere i tessuti di supporto sani. È fondamentale promuovere tecniche di igiene specifiche per garantire un’adeguata pulizia e prevenire infezioni gengivali.

La gestione della carie negli anziani deve includere misure preventive e strategie per arrestare le lesioni cariose iniziali già a livello domiciliare. In ambito ambulatoriale è fondamentale adottare procedure minimamente invasive e utilizzare materiali da restauro biocompatibili, capaci di rilasciare ioni per limitare la comparsa e la progressione della carie secondaria, soprattutto nei pazienti con scarsa compliance alle cure domiciliari.

Nei pazienti anziani l’endodonzia richiede tecniche moderne per garantire la longevità del trattamento. Utilizzare strumentazione rotante e materiali sigillanti di ultima generazione consente di preservare la funzionalità dentale, evitando l’estrazione quando possibile e garantendo il mantenimento degli elementi naturali il più a lungo possibile.

Le protesi rimovibili devono garantire stabilità e comfort adattandosi alla morfologia residua del paziente. È importante educare all’igiene delle protesi per evitare infezioni e infiammazioni, assicurando una buona funzionalità masticatoria e fonetica.

Le riabilitazioni complesse richiedono un approccio multidisciplinare tra tutti i membri del team odontoiatrico per garantire risultati funzionali ed estetici. L’impiego di tecnologie digitali nella progettazione protesica consente di ottimizzare il workflow, riducendo il numero di appuntamenti e migliorando il comfort del paziente anziano. È sempre preferibile adottare soluzioni semplici che con una corretta manutenzione non rendano difficoltosa la gestione quotidiana dell’igiene orale, per evitare che ciò che inizialmente era una scelta privilegiata alla fine si traduca in una condizione di svantaggio.

