L’arte della pasticceria del maestro Domenico Manfredi della “Pasticceria D’Elia” di Teggiano è stata scelta da una coppia che ha celebrato il suo esclusivo matrimonio a Capri.

Il maestro ha composto live, davanti agli ospiti e agli sposi, una millefoglie caramellata con crema catalana, frutti di bosco e scaglie di paillettes feuilletines. Il dolce porta il nome della sposa, Luna.

Inoltre l’ispirazione della forma della torta trae origine dalla meravigliosa luna di Capri che si riflette sullo specchio d’acqua e dalla sua luminosità che irradia tutto.

“Grazie agli sposi per il prestigioso incarico affidatomi – ha commentato il maestro – E’ stata una serata bellissima: è vero, ho fatto tanto lavoro soprattutto per il trasporto dei prodotti, il caldo, le condizioni di Capri ma ne è valsa la pena. Gli sposi hanno fatto vivere anche a me una forte emozione“.

