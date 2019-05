Chiesa in lutto, è morto don Maurizio Esposito. Fu parroco di Montesano Scalo

Il mondo della Chiesa e la comunità cattolica piangono la scomparsa di don Maurizio Esposito, sacerdote originario di Castelluccio Cosentino, negli Alburni, che ha smesso di vivere ieri sera all’età di 44 anni a causa di una malattia.

Il sacerdote da settimane si trovava ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Napoli.

Don Maurizio aveva guidato per circa dieci anni la parrocchia “Sacro Cuore Eucaristico” di Montesano Scalo, per poi essere sostituito da don Donato Varuzza nel settembre del 2017. Proprio a Montesano, dove si era occupato anche del Santuario “San Francesco e Sant’Antonio ai Cappuccini” nella frazione Prato Comune, era stato particolarmente stimato e amato da quanti seguivano il suo percorso improntato alla fede e all’amore per Dio.

In seguito un periodo sabbatico dedicato al riposo e allo studio, fino alla drammatica notizia delle ultime settimane che lo ha visto prima ricoverato per lungo tempo e che purtroppo ha poi condotto al fatale epilogo.

Addolorata tutta la comunità di Castelluccio, come quella di Montesano sulla Marcellana e dell’intero Vallo di Diano, dove il giovane sacerdote ha lasciato il ricordo di una figura di elevata sensibilità e particolare dedizione verso il prossimo.

– Chiara Di Miele –