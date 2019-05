Il 5 maggio a Sanza corso gratuito per l’utilizzo del defibrillatore BLS-D

Domenica 5 maggio si terrà a Sanza, presso il Centro di Educazione Ambientale, il corso BLS-D (Basic Life Support Defibrillation) e PBLS-D (Pediatric Basic Life Support-Defibrillation).

Il corso, organizzato dalle associazioni “SApieNZA Onlus” e “ALFIS“, è rivolto a personale laido e ha come obiettivo la formazione e l’acquisizione di conoscenze in ambiente comunitario, ad una corretta RCP (Rianimazione cardiopolmonare), all’uso del Defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) ed alla gestione dell’ostruzione delle vie aeree in modo sicuro, tempestivo ed efficace.

Vera rilasciato, al termine del corso, l’attestato di partecipazione ed il Patentino BLS-D Esecutore, della validità di due anni, al superamento di entrambe le prove teoriche e pratiche.

Il corso avrà inizio alle ore 8.30 e terminerà alle 17.30 ed è valido anche per punteggio in concorsi pubblici e privati, forze armate e crediti scolastici.

Per info ed iscrizioni rivolgersi al numero di telefono 320/3679515 o agli indirizzi email info@alfis.it e sapienzaonlus@gmail.com.

– Paola Federico –