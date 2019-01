Chiesa gremita per l’ultimo saluto ad Antonio Valiante. Presente l’amico di una vita Antonio Bassolino

Una chiesa gremita di persone ha accolto oggi pomeriggio a Cuccaro Vetere l’onorevole Antonio Valiante, morto ieri nell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dove era ricoverato da qualche giorno.

Presenti nella chiesa di San Pietro Apostolo la moglie Rosa, i figli Simone e Diego ma anche tanti amici che da ieri, diffusasi la notizia, hanno affollato prima l’ospedale e poi la casa dell’onorevole per rendergli l’ultimo saluto. Tanti i sindaci del Basso Cilento che con la fascia tricolore hanno reso l’ultimo omaggio all’amico Valiante, insieme ad altri rappresentanti della politica regionale e nazionale. Non poteva mancare in un’occasione così importante l’amico di una vita Antonio Bassolino.

“È stato un signore nella vita e nella politica il caro amico Antonio – ha dichiarato Bassolino – Tre erano i punti cardini per lui: la famiglia, il Cilento per il quale si è speso tanto e la politica che ha perso una bella persona che è riuscita a fare entrare il Cilento anche nel mio cuore“.

L’impegno profuso verso la famiglia e il sociale è stato sottolineato durante l’omelia anche dal Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania Monsignor Ciro Miniero. “Le doti umane dell’onorevole Valiante resteranno indelebili nella memoria di tutti coloro che lo ricorderanno – ha detto il Vescovo – Antonio Valiante ha messo a disposizione il suo impegno per il bene comune“.

L’ultimo saluto l’hanno fatto i figli, che oltre a ricordare il meraviglioso padre e nonno hanno deciso di leggere “‘A livella“, meravigliosa opera di Totò tanto amata da Valiante. Simone ha sottolineato che tale dipartita lascerà un vuoto profondo nel Cilento, sia dal punto di vista umano che politico.

– Maria Emilia Cobucci –

