Scontro tra auto sull’A2 tra Atena Lucana e Polla. Due persone ferite

Un incidente stradale si è verificato questa sera lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo nel tratto tra gli svincoli di Polla e Atena Lucana al km 86 in direzione Nord.

Per cause in corso di accertamento un’Alfa Romeo Giuletta e una Renault Scenic si sono scontrate. Leggermente feriti i due conducenti, tra cui uno trasportato all’ospedale “Luigi Curto” di Polla dai sanitari del 118 per ricevere le cure del caso. Le sue condizioni non sembrerebbero comunque destare preoccupazione.

Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina.

I veicoli sono stati rimossi dal Soccorso Stradale Menafra di Sala Consilina.

– Chiara Di Miele –