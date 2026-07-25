Ridha Rahmouni è il 26enne presunto assassino del giornalista Luca Esposito.

L’uomo, tunisino, era destinatario di un obbligo di rimpatrio che avrebbe dovuto essere eseguito.

Secondo le indagini era censito nella banca dati delle forze di polizia anche con un alias, ovvero altri nomi. A Ridha furono fatti i rilievi segnaletici il 13 agosto 2023 al centro di permanenza temporanea di Lampedusa e poi, il 16 ottobre successivo dalla Questura di Savona. Il 13 dicembre 2024 la Questura di Salerno gli negò il permesso di soggiorno.,

Sotto un’altra identità ha a suo carico una denuncia per occupazione abusiva di una casa ad Altavilla Silentina ed è stato fotosegnalato dai carabinieri di Eboli.

Nel frattempo rimane segreto il movente che ha portato al barbaro delitto: l’uomo è stato rintracciato questa mattina in un casolare a Eboli.