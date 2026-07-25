Un rogo partito dalla vegetazione adiacente all‘A2 del Mediterraneo, sviluppatosi oggi pomeriggio a Sala Consilina, ha raggiunto i pannelli fonoassorbenti in autostrada posizionati in direzione Nord.

Le fiamme in poco tempo hanno preso di mira oltre 30 pannelli rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del locale Distaccamento con il Caposquadra Tito Russo e il Capo Reparto Alessandro Morello. Presenti anche gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina per la gestione della viabilità e le squadre Anas.

Delicate le operazioni di spegnimento, dato che il fuoco, complici le temperature elevate e un po’ di vento, si è anche rialimentato.

Una situazione di disagio che purtroppo si verifica da diverse estati e che già tante volte ha creato pericolo per gli automobilisti e ha mandato in fumo gli utili pannelli posti a protezione dell’autostrada.