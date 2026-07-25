I nuovi dati ufficiali relativi all’anno 2025, pubblicati dall’Osservatorio Nazionale Screening, sanciscono un risultato di grande rilevanza per la sanità lucana.

“Analizzando l’indicatore del Nuovo Sistema di Garanzia, la Basilicata si posiziona al primo posto nel Sud Italia in tutti e tre i programmi di screening oncologico, facendo registrare forti miglioramenti rispetto al 2024” dichiara l’assessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr Cosimo Latronico.

L’indicatore NSG è il parametro più importante nel monitoraggio della prevenzione, essendo l’unico strumento ufficiale utilizzato dal Ministero della Salute per valutare l’adempimento dei Livelli Essenziali di Assistenza. Questo indice sintetizza la reale capacità organizzativa e l’impatto sulla salute pubblica, calcolando sia l’estensione degli inviti sia l’effettiva adesione dei cittadini.

Il risultato maggiore riguarda lo screening cervico-uterino dove il dato NSG della Basilicata è passato dal 52.2% del 2024 al 61.4%, compiendo un balzo rispetto al 2024 quando la regione era seconda nel Mezzogiorno. Con questo punteggio la Basilicata si attesta al sesto posto in Italia, vicina al 62.9% della Toscana e realizza uno storico sorpasso nei confronti di regioni tradizionalmente virtuose come l’Emilia-Romagna, che si ferma al 54.1%. La performance lucana si colloca ampiamente sopra la media italiana del 48.4%, sopra la media del Nord del 55% e del Centro del 49%, con un distacco di ben 23.1 punti percentuali alla media del Sud Italia ferma al 38.3%.

Lo screening mammografico e quello del colon retto confermano il primo posto nel Sud Italia anche per il 2025. Per quanto riguarda lo screening mammografico, con un indicatore NSG del 55.9%, la Basilicata si posiziona all’ottavo posto in Italia, superata solo dalle regioni del Nord e dall’Umbria. La sanità lucana supera nettamente la media nazionale del 53.1% la media del Centro del 51,6% e stacca di ben 15.9 punti la media del Sud e delle Isole, che si ferma al 40%.

Per quanto riguarda lo screening del colon-retto, la Basilicata si posiziona all’undicesimo posto in Italia e prima nel Sud Italia con un indice NSG del 33.9%. Un risultato solido che si mantiene al di sopra della media del Centro Italia del 31,9% e che distacca di 13,9 punti la media del Sud, ferma a quota 20.