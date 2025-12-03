“CER… una volta”. Il 5 dicembre un convegno a Giffoni Valle Piana con Helios S.p.A.
“CER… una volta”: questo è il titolo del convegno che si terrà venerdì 5 dicembre a Giffoni Valle Piana, organizzato da Helios.
Dalle ore 11 alle ore 11.30 sono in programma i saluti di benvenuto da parte di Claudio Gubitosi, fondatore di Giffoni Film Festival, del Comune di Giffoni Valle Piana e della Comunità Montana Monti Picentini.
“Ha ancora senso parlare di Comunità Energetiche Rinnovabili?” è l’argomento di discussione dalle 11.30 alle 12.30 e prevede gli interventi di Giovanni Ferro, CEO Helios S.p.A., Antonio Capozzoli, Direttore Commerciale Italia Helios S.p.A., e Edoardo Di Trolio, Data Protection Officer (DPO) ed esperto in privacy e cybersicurezza.
Dalle 12.30 alle 13.15 si relazionerà su “La CER come azienda, senza dimenticare il ruolo sociale ed ambientale” e tratteranno l’argomento Giuseppe De Filpo, Presidente Fondazione Renewable Energy Foundation ETS, don Andrea La Regina, Socio fondatore REF e Presidente Fondazione antiusura Nashak, e Michele Buonomo, membro della Direzione Nazionale Legambiente.
Modererà i lavori la giornalista Barbara Cangiano.