Il 29 novembre sono terminati i laboratori natalizi “La Bottega del Cuore” ad Atena Lucana, organizzati dalla Cooperativa Sociale Insieme Onlus. Cinque sabati dedicati alla creatività e al divertimento per bambini di ogni età, che ora vedranno le loro creazioni esposte per una raccolta fondi a favore delle scuole locali.

Il percorso laboratoriale, ospitato negli spazi dell’oratorio, ha offerto a tutti i partecipanti del tempo prezioso, spensierato e formativo. I piccoli partecipanti si sono dedicati nei mesi di ottobre e novembre alla realizzazione di tante creazioni artigianali a tema natalizio, sviluppando la loro manualità e costruendo nuovi legami di amicizia in un ambiente accogliente.

L’ultimo pomeriggio è stato particolarmente “gustoso”, perché i giovanissimi artisti si sono cimentati nel “BiscoLab”, un laboratorio dedicato alla realizzazione e decorazione di biscotti natalizi.

Poi, tutti insieme, hanno festeggiato la vigilia della prima domenica di Avvento con un momento conviviale speciale.

“Un ringraziamento particolare va a don Michele Casale che, oltre ad averci ospitato in oratorio, ha contribuito alla festa preparando le sue famose pizze per grandi e piccini – fanno sapere da Insieme -. Il successo dell’iniziativa è merito di una bella sinergia: ringraziamo di cuore le famiglie che ci hanno affidato serenamente i loro bambini entusiasti e soprattutto la guida premurosa delle nostre operatrici, la cui dedizione ha reso possibile la realizzazione di questo bellissimo percorso”.

Ma la magia non finisce qui. Tutti i lavoretti prodotti durante i laboratori saranno esposti ne “La Bottega del Cuore” della Cooperativa Insieme che anche quest’anno aderisce alle “Botteghe di Natale” promosse dalla Pro Loco Athena Nova e giunte alla terza edizione. Lo scenario quest’anno sarà il piazzale dell’Auditorium comunale “Attilio Cirillo” ad Atena Lucana Scalo.

“Venite a trovarci! – è l’invito della Cooperativa Sociale Insieme –. Presso la nostra Bottega sarà possibile acquistare le creazioni dei bambini nei giorni 5, 6 e 7 dicembre e 12, 13 e 14 dicembre. Tutto il ricavato sarà interamente devoluto per l’acquisto di materiale e strumenti inclusivi destinati alla Scuola Primaria e dell’Infanzia”.

In tutti e due i weekend di attesa del Natale la Cooperativa Insieme organizza anche un laboratorio dal titolo “Decora la tua casetta di Pan di Zucchero” cui si potrà partecipare su prenotazione compilando il modulo QUI

Il 14 dicembre alle 18.00 la Cooperativa Insieme, con Officina d’Arte e Laboratorio Urbano, presenta “Canto di Natale”, lettura animata e laboratorio creativo per bambini. Un pomeriggio speciale insieme al burbero Scrooge tra musica e creatività per farsi trasportare nel cuore della celebre storia di Dickens. Un’esperienza unica e divertente per riscoprire insieme il valore della gentilezza e della condivisione.