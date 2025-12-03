Polla: il 13 dicembre Open day all’Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale
Il 13 dicembre dalle 15.30 alle 19.00 sarà possibile conoscere l’offerta formativa dell’Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale di Polla diretto dalla Dirigente Carmela Taglianetti per gli studenti che per l’anno scolastico 2026/2027 dovranno decidere il percorso d’istruzione superiore da intraprendere.
Una interessante possibilità per gli studenti delle Scuole Medie del Vallo di Diano e delle zone limitrofe per conoscere i diversi sbocchi professionali che l’Istituto Socio Sanitario di Polla offre, sia per entrare immediatamente nel mondo del lavoro come educatore di asilo nido, di comunità, operatore per l’autonomia (area handicap), supporto attività educative (area adolescenza, anziani e stranieri), assistente presso studi medici, sia nella continuazione degli studi.
Il diploma conseguito presso l’Istituto Professionale Socio-Sanitario di Polla permette l’iscrizione a diversi Corsi di Laurea o a Università di settore, come Scienze Infermieristiche, Ostetricia, Fisioterapia, Scienze dell’educazione e della formazione, Scienze della formazione primaria, Servizio Sociale, Dietistica, Igiene dentale o Tecniche della prevenzione e della sicurezza sul lavoro.
Nel corso dell’Open day ad accogliere gli studenti delle Scuole secondarie di I grado saranno i docenti dell’Istituto.
Per maggiori informazioni telefonare in orario d’ufficio allo 0975/391145. Il prossimo Open day avrà luogo il 17 gennaio 2026.