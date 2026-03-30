La Diocesi di Teggiano-Policastro continua a far sentire la sua vicinanza ai pazienti degli ospedali di Polla e Sant’Arsenio e al personale medico e sanitario dei presidi.

Questa mattina il Vescovo, S.E. Monsignor Antonio De Luca, ha fatto visita sia all’ospedale “Luigi Curto che all’Hospice di Sant’Arsenio. A Polla, inoltre, ha presieduto la celebrazione eucaristica all’interno della Cappella ospedaliera guidata dal cappellano don Tony Palma.

Nel corso della celebrazione erano presenti il Direttore Sanitario Luigi Mandia, il sindaco di Polla Massimo Loviso, don Franco Maltempo e diversi tra medici, infermieri e operatori sanitari del presidio. La visita al “Curto” è proseguita con l’ingresso del Vescovo in alcuni Reparti per un saluto a chi in questi giorni è costretto al ricovero.

Poi la tappa di Padre Antonio De Luca all’Hospice di Sant’Arsenio dove è stato accolto dal personale medico e infermieristico in servizio.

Un segnale di sostegno spirituale ma anche di speranza sia a chi vive con la malattia che ai tanti professionisti che quotidianamente prestano le loro cure ai pazienti.