Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Battipaglia hanno arrestato due pusher per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo la ricostruzione dei militari, infatti, i due erano in auto quando si sono dati alla fuga non fermandosi all’alt del posto di controllo.

Durante la fuga uno dei due avrebbe buttato dall’auto un involucro contenente cocaina suddivisa in dosi, che è stato successivamente recuperato. L’altro, invece, all’esito della perquisizione è stato trovato in possesso della stessa sostanza.

Inoltre, nello stesso contesto, è stata denunciata anche un’altra persona per resistenza a pubblico ufficiale.