La cultura della legalità ambientale al centro delle speciali lezioni in classe tenute dal Nucleo Carabinieri Parco di Castellabate che ieri hanno incontrato gli studenti della Scuola Media.

Docenti per un giorno il Tenente Colonnello Marcello Russo, Comandante del Reparto Parco dei Carabinieri Forestali, e il Maresciallo Giovanni Saviello, Comandante del Nucleo di Castellabate.

Insieme a loro anche l’Unità Cinofila Antiveleno e il militare a quattro zampe Kuba, un pastore tedesco condotto dall’Appuntato scelto Federico Ferrara.

“Nell’equilibrio complesso dell’ecosistema ogni azione che compiamo produce effetti su quello che ci sta attorno – ha spiegato il Tenente Colonnello Marcello Russo -. La tutela dell’ambiente si fonda sull’impegno di ciascuno. È importante che i ragazzi crescano con questa consapevolezza“.

Focus della lezione la tutela e il controllo del territorio anche con droni e sistemi di sorveglianza, la prevenzione dei reati contro gli animali, soprattutto se con l’utilizzo di veleno. A questo proposito i cani delle Unità Cinofile perlustrano grandi spazi in breve tempo per evitare avvelenamenti e per bonificare le aree.