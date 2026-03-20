Valorizzare e premiare il talento dei giovani del territorio, mettendoli di fronte alle contemporanee sfide ambientali e sociali. È questo l’obiettivo del progetto educativo “Futuro in Cantiere”, ideato da Lagalla Costruzioni e rivolto alle scuole secondarie di primo grado della provincia di Salerno, in particolare alla Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Omnicomprensivo di Padula e all’Istituto Comprensivo “G. Camera” di Sala Consilina.

Questa mattina, nella Sala Sanseverino della Certosa di Padula, si è tenuto l’evento conclusivo alla presenza degli studenti, dei docenti e della Dirigente scolastica Paola Migaldi. Presente, tra gli altri, l’assessore comunale Antonio Fortunati.

Lagalla Costruzioni, nata negli anni ’70 a Padula grazie all‘ingegno del fondatore Michele Lagalla, è un general contractor di riferimento con una consolidata esperienza nella gestione integrata di progetti edili complessi. È in grado di gestire l’intero ciclo del progetto, assicurando il rispetto dei tempi, dei costi e degli standard qualitativi più elevati. Oggi, guidata dall’amministratore Vincenzo Lagalla, ha una sede anche a Milano e si distingue come un’organizzazione multifunzionale.

Con “Futuro in Cantiere” Vincenzo Lagalla ha voluto che gli studenti immaginassero e disegnassero la scuola del futuro, fatta di spazi sostenibili, innovativi e inclusivi.

La mattinata si è aperta con i saluti istituzionali del sindaco di Padula Michela Cimino e del parroco don Giuseppe Radesca ed è proseguita con la presentazione del progetto, incentrato su tre temi chiave: sostenibilità, tecnologia ed inclusione. Sono stati i docenti e gli studenti ad illustrare i risultati ottenuti dalla fantasia delle classi, grati a Lagalla Costruzioni per questa valida e interessante opportunità fornita alla scuola.

“È un ponte generazionale. Lagalla guarda alle professioni in maniera quasi ossessiva, perché oggi il lavoro è cambiato e anche le maestranze più semplici devono avere vaste conoscenze ed essere aggiornate. Il mondo ci chiede di dire ai giovani a cosa andranno incontro e, siccome la nostra impresa guarda al territorio, avevamo l’esigenza di trasferire ai ragazzi il nostro messaggio. Le giovani generazioni non sono mai quelle che ci descrivono i media, ma sono migliori e sono ben altro” ha affermato Michele Montone, Project Manager di Lagalla Costruzioni.

“La scuola c’è e questa alleanza educativa si concretizza nella giornata di oggi. Tutto ciò che facciamo serve a migliorare il futuro dei ragazzi e la storia di Vincenzo Lagalla dimostra che le radici non si lasciano. Nell’ambiente sano di Padula possiamo costruire tanti Vincenzo per la comunità” ha aggiunto la Dirigente Migaldi.

I lavori scelti dalla commissione sono stati quelli delle giovani Giorgia Fernicola di Padula e Federica Maradei di Sala Consilina a cui Lagalla Costruzioni ha consegnato un riconoscimento e del materiale didattico, oltre alle targhe e a due alberi di ulivo per i due Istituti partecipanti. L’evento si è concluso con la visita alla mostra allestita con gli elaborati realizzati dai ragazzi.