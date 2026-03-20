Metacentro, con sede a San Rufo, è alla ricerca di un manutentore dei campi da tennis
Metacentro, con sede a San Rufo, è alla ricerca di una figura da inserire per la manutenzione dei campi da tennis.
– Periodo di lavoro: dal 15 aprile, per una durata di 6 mesi
– Orari: dal lunedì al venerdì, fascia pomeriggio/sera – sabato mattina
– Attività principali:
- Cura e manutenzione ordinaria dei campi da tennis
- Preparazione campi per attività sportive
- Controllo generale delle strutture
Contratto e retribuzione commisurati all’esperienza del candidato
Inviare la candidatura o richiedere informazioni a: metacentrossd@gmail.com – 0975.395074
– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –