Partita la dialisi domiciliare dell’Asl Salerno.

Nell’ottica del paradigma della casa come primo luogo di cura, l’Azienda Sanitaria della provincia di Salerno ha attivato il servizio coordinato dall’Unità Operativa Complessa di Nefrologia di Eboli diretta dal dottore Giuseppe Gigliotti, la prima terapia domiciliare che consente la dialisi direttamente a casa del paziente.

Dopo il collaudo della tecnologia installata nell’abitazione il “paziente zero”, che risponde ai criteri di eleggibilità e idoneo alla procedura, ha potuto beneficiare della prima emodialisi domiciliare. Il paziente è residente a Sant’Angelo a Fasanella (paese di poco più di 500 abitanti). Ulteriore peculiarità della prima procedura è che è stata eseguita in un edificio del 1500, un vecchio convento poi trasformato col tempo in abitazione.

Il “rene artificiale domiciliare” è una tecnologia fortemente voluta dall’Azienda per migliorare le condizioni di vita delle persone sottoposte a dialisi, umanizzando il processo di somministrazione e che nel prossimo futuro coinvolgerà molti dei pazienti arruolabili, soprattutto quelli lontani dai punti di dialisi ospedaliera aziendale.

“Portiamo le procedure direttamente a casa del paziente. L’Azienda sta investendo molto su tecnologie in grado di migliorare la vita delle persone, soprattutto quelle che si sottopongono settimanalmente a procedure intense e faticose – dichiara il Direttore Sosto – La casa come primo luogo di cura non può essere un semplice slogan, il rene artificiale si unisce alla realizzazione di un modello di assistenza territoriale che vede l’Azienda e i suoi professionisti in prima linea per migliorare la presa in cura della persona anche nelle aree meno servite dai Servizi Sanitari”.

L’emodialisi è una procedura medica che filtra il sangue del paziente attraverso un macchinario, detto “rene artificiale”, per sopperire all’impossibilità dei reni di svolgere questa funzione efficacemente: la procedura richiede di norma 3 sedute settimanali in strutture apposite dalla durata di 4 o 5 ore ciascuna. Il servizio, riferito prevalentemente ai residenti di comuni con particolari difficoltà nell’accesso alle cure dettate dall’area geografica di residenza (aree interne e aree disagiate), è un incontro tra medicina di prossimità e telemedicina, attraverso cui diventa possibile fornire un trattamento di alta qualità e personalizzato, offrendo al paziente una maggiore flessibilità, autonomia e un miglioramento della qualità della vita, garantendo prossimità ed equità d’accesso alle cure.

“Sono procedure che ci consentono di andare incontro alle esigenze di alcuni dei nostri pazienti, anche attraverso l’utilizzo della tecnologia e della telemedicina – dichiara il Direttore del Dipartimento di Medicina e della Nefrologia di Eboli Gigliotti – La dialisi è una procedura complessa, che debilita la persona alla quale viene eseguita e che ha bisogno di un monitoraggio continuo. Il rene artificiale, anche grazie alla teleassistenza per il paziente, è la giusta integrazione tra l’aspetto ospedaliero e l’opportunità delle cure domiciliari anche nella nefrologia”.

A seguito dell’identificazione del paziente idoneo, in termini di necessità territoriale, viene effettuato un sopralluogo presso il domicilio dell’interessato per indicare eventuali adeguamenti tecnici agli impianti elettrico e idrico. Successivamente vengono consegnati il “rene artificiale” e l’impianto di osmosi (impianto per trattamento e produzione delle acque da dialisi), viene dunque effettuato un verbale di collaudo e vengono richiesti consensi informati dal paziente su privacy e prestazioni, tra cui prestazioni di telemedicina.

Il trattamento emodialitico domiciliare prevede l’invio di un infermiere dedicato per ogni singolo paziente e per ciascun paziente è aperta una Cartella Clinica Elettronica che conserva tutte le informazioni. Tramite la cartella è possibile definire un diario clinico, oltre che effettuare visite di telemonitoraggio attraverso più device, tra cui una bilancia impedenziometrica e device per la rivelazione di temperatura, saturimetria, ECG ad una traccia, frequenza cardiaca e pressione arteriosa.

Sarà inoltre attivo, sin dall’inizio dei trattamenti domiciliari, un numero verde a cui risponde la Centrale Operativa Virtuale con presenza di un infermiere H24, attraverso la quale i pazienti e i rispettivi caregiver potranno accedere a tutte le informazioni necessarie.