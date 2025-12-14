Si è svolta questa mattina a Salerno una affollata assemblea di Casa Riformista con la partecipazione di numerosi amministratori della provincia per esaminare il risultato elettorale e confrontarsi sui prossimi appuntamenti.

I buoni risultati ottenuti alle elezioni regionali vedono il partito primo in Calabria (4,5%) e in Toscana (9%), poi in Campania (6%) e confermano che nel panorama politico italiano c’è spazio per un’area riformista seria, credibile e lungimirante.

“Ora Casa Riformista è chiamata a un passaggio decisivo: costituirsi e organizzarsi sul territorio, anche in provincia di Salerno e in Campania, trasformando il consenso in radicamento, partecipazione e presenza reale nelle comunità – hanno affermato i partecipanti – A partire dalla espressione di Casa Riformista da nominare in Giunta Regionale che non può che essere Tommaso Pellegrino; e tanto per la sua competenza, il grande consenso, la sua professionalità, la sua coerenza politica. E’ l’indicazione unanime di Casa Riformista della provincia di Salerno: di tanto prenda atto il Presidente Fico”.

Il percorso di Casa Riformista mira a “costruire una casa politica aperta, capace di dare voce ai riformisti e di incidere concretamente nelle scelte che riguardano il futuro dei nostri territori e del Paese, a poco più di un anno dalle elezioni politiche”.