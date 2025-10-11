I Carabinieri della Stazione di Sessa Cilento, con il supporto dei Carabinieri Forestali e sotto il coordinamento del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania hanno tratto in arresto l’uomo che ha appiccato diversi incendi durante l’estate.

Dalle indagini è emerso che si tratta di un 42enne di Omignano quale autore dei roghi in diversi terreni a Sessa Cilento, in località Santa Maria. Sarebbe lui il responsabile dell’incendio dell’11 agosto e di quello avvenuto il 20 dello stesso mese.

I danni causati dalla sua azione sono devastanti: 10mila metri quadrati di macchia mediterranea ridotti in cenere, uliveti incendiati, animali morti, aziende in ginocchio e famiglie terrorizzate dal fuoco che spesso ha lambito le abitazioni. Per domare i roghi è stato necessario anche l’intervento di canadair.

Al termine di un’articolata attività investigativa basata su osservazioni, testimonianze e riscontri sul campo, i militari hanno individuato il 42enne e, dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere.