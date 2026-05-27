Potenza: il 2 giugno ad Arisa l’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica”
La nota cantante Arisa, originaria di Pignola, il prossimo 2 giugno riceverà a Potenza l’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.
Lo ha comunicato il Prefetto Michele Campanaro presentando il programma per la ricorrenza della Festa della Repubblica in occasione dell’80° anniversario.
Nella serata del 2 giugno al Teatro Comunale “Francesco Stabile” si terrà il concerto dell’Orchestra Sinfonica ICO 131 della Basilicata, diretta dal Maestro Pasquale Menchise.
La manifestazione proseguirà con il monologo “La ventunesima donna” della scrittrice Angela Iantosca e si concluderà con la consegna di 10 Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.
Accogliendo l’invito del Prefetto, Arisa accompagnerà con la sua straordinaria voce alcuni dei momenti più significativi della manifestazione. In particolare, interpreterà il “Canto degli Italiani” durante la cerimonia mattutina e nel concerto serale eseguirà altri brani. In entrambe le occasioni verrà accompagnata dall’Orchestra 131 Basilicata.