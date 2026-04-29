Ennesima rissa in Piazza Giovanni XXIII a Bellizzi.

A renderlo noto è stato il sindaco Mimmo Volpe tramite un post su Facebook in cui ringrazia i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia per il celere intervento.

“Adesso questo scempio va bloccato – lo sfogo del primo cittadino – Ho scritto al Prefetto per chiedere una seduta straordinaria per l’ordine e la sicurezza pubblica. Ieri sera ennesima rissa di un ‘branco di ragazzi fuori controllo’. Ora non si transige e non si tollera più niente. Saranno denunciati tutti quelli che in piazza creano disagio continuo e molestano i passanti”.

Come sottolineato da Volpe, otre a bloccare uno spaccio alla luce del sole, la Polizia Municipale sta attivando tutte le procedure per chiedere un provvedimento di Daspo Urbano al Questore di Salerno.

“Per colpa di un manipolo di sconsiderati si rompe la tranquillità di vivere le piazze della città. La città è di tutti è va vissuta in sicurezza e tranquillità!” conclude.