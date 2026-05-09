Carburanti. Prorogato il taglio delle accise su benzina e gasolio fino al 22 maggio
Come annunciato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze arriva il secondo intervento del Governo relativo al taglio delle accise sui carburanti.
Quest’ultimo dal 2 maggio è impostato con riduzioni differenti per il gasolio (-24,4 centesimi al litro) e per la benzina (-6,1 centesimi al litro).
Dopo il decreto legge del Consiglio dei Ministri del 30 aprile, valido fino al 10 maggio, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale un secondo decreto del Ministero dell’Economia.
Lo sconto sui prezzi di benzina e gasolio è valido fino al 22 maggio.