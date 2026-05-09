Sì è svolta questa mattina nella Sede Legale di Roscigno l’Assemblea dei Soci della Banca Monte Pruno che ha approvato all’unanimità il Bilancio di esercizio.

“Fiducia che genera futuro” è stato lo slogan scelto per i lavori assembleari a cui hanno preso parte il Direttore Generale Cono Federico, il Presidente del Consiglio d’Amministrazione Michele Albanese, il Responsabile Area Executive Antonio Mastrandrea e il Presidente del Collegio sindacale Ilaria Imperatore. Presenti anche il Presidente dell’Associazione Monte Pruno Giovani Sebastiano Greco, il Presidente del Circolo Banca Monte Pruno Aldo Rescinito, i sindaci, i dipendenti, i soci e i clienti.

Parole di affetto e stima sono state espresse dal Presidente Albanese nei confronti della dottoressa Anna Miscia, già Presidente del CdA, a cui è stato consegnato anche un omaggio floreale: “Il suo contributo è stato inciso nella storia della banca e vive nel presente”.

“Il Bilancio che presentiamo non rappresenta solo un risultato economico di rilievo ma la sintesi concreta di un percorso fatto di coerenza, impegno e sacrificio– dichiara Michele Albanese – L’esercizio si chiude con il miglior risultato della nostra storia e questo non è un punto di arrivo ma la conferma che la direzione intrapresa è quella giusta: una banca solida, vicina alle persone e capace di evolversi senza mai perdere la propria identità. Il 2025 è stato un anno di passaggio ma anche e soprattutto un anno di conferma e consolidamento. Quando si parla di cambiamento si pensa a rotture o discontinuità ma per la nostra banca è stato una forma di continuità evoluta. La banca ha continuato ad operare nel solco della sana e concreta gestione, in piena coerenza con gli indirizzi della Capogruppo Cassa Centrale Banca ma soprattutto nel rispetto di un principio non negoziabile: la centralità della persona. Il successo è frutto di un lavoro corale. Le sfide non mancheranno ma abbiamo basi solide su cui lavorare”.

Il Bilancio al 31 dicembre 2025 si è chiuso con un utile lordo superiore a 8,5 milioni di euro e oltre 7 milioni netti, una raccolta complessiva pari a 1,360 milioni di euro (+93 milioni rispetto all’anno precedente), una raccolta indiretta che raggiunge quota 380 milioni, un patrimonio netto vicino ai 70 milioni di euro e nuovi finanziamenti erogati per oltre 212 milioni di euro.

A snocciolare i dati e ad analizzare i punti salienti è stato il Direttore Generale Cono Federico che ha ringraziato tutta la struttura interna della banca e i dipendenti. “Tutti noi dipendenti di questa banca ci dobbiamo ritenere fortunati perché qui il merito viene riconosciuto e valorizzato e se la Monte Pruno oggi è questa è grazie all’impegno di tutti – spiega – Il Bilancio ha raggiunto un equilibrio economico e gestionale che è la cosa che interessa di più. In un contesto e in un clima particolarmente complesso dal punto di vista macroeconomico con tanti elementi di incertezza abbiamo mantenuto un equilibrio patrimoniale al 22%, abbassato il tetto deteriorato e abbiamo un ROE superiore al 10%, solitamente la media è intorno al 7%. Tutto questo testimonia un equilibrio aziendale nell’ambito dalla crescita a cui siamo abituati. Tema portante di questa assemblea è la fiducia, senza di questa non potremmo fare banca, e si vede soprattutto nel dato della raccolta”.

Il Direttore Federico ha inoltre illustrato ai presenti il Bilancio Sociale e di Missione 2025 spiegando che la banca ha realizzato 142 progetti e ha erogato 278.355 euro.

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