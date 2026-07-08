Gli spaghettoni rappresentano il classico formato di pasta italiana famoso in tutto il mondo per la sua versatilità. Quelli del pastificio “I Sapori del Vallo” sono realizzati con semola di grano duro di alta qualità e mantengono una consistenza perfetta in cottura oltre ad un gusto autentico che esalta ogni tipo di condimento. Ideali per piatti tradizionali a base di sugo di pomodoro, ragù o verdure, si prestano anche a preparazioni più sofisticate come abbinamenti con frutti di mare o salse leggere.

Trafilati al bronzo, presentano una superficie ruvida e porosa perfetta per trattenere i sughi, esaltando così ogni piatto con una ricchezza di sapore ineguagliabile.

Ecco la ricetta per preparare degli spaghettoni cacio e pepe perfetti per 4 persone.

​Ingredienti: 360 grammi di ​spaghettoni, 200 grammi di pecorino romano DOP grattugiato finemente, 1 cucchiaio abbondante di pepe nero in grani da tostare e pestare al momento, sale quanto basta.

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​Per la tostatura del pepe mettere i grani di pepe intero in una padella antiaderente ampia e tostarli a fiamma dolce per un paio di minuti, finché non sprigionano il loro aroma. Prelevarne una piccola parte per la guarnizione finale e schiacciare il resto con un pestello o un fondo di un bicchiere (deve essere spezzato grossolanamente, non polverizzato).

Cuocere gli spaghettoni in abbondante acqua salata, ma usare meno acqua del solito. In questo modo l’acqua sarà molto ricca di amido, elemento fondamentale per creare la cremina.

In una ciotola mettere il pecorino grattugiato, aggiungere un mestolo di acqua di cottura della pasta (non bollente, deve essere a circa 60-70°C) e mescolare energicamente con una frusta o una spatola fino a ottenere una pasta densa. Aggiungere altra acqua poco alla volta finché non si otterrà una crema liscia e senza grumi. Scolare gli spaghettoni molto al dente (a metà cottura) direttamente nella padella con il pepe tostato. Aggiungere poca acqua di cottura alla volta e continuare a cuocere la pasta come se fosse un risotto (“risottatura”), lasciando che rilasci l’amido. Spegnere il fuoco (passaggio fondamentale per non far filare il formaggio), versare la crema di pecorino nella padella con la pasta e mescolare energicamente o saltare la pasta. Se risulta troppo asciutta, aggiungere un goccio di acqua di cottura e continuare finché non si formerà un’emulsione densa e lucida. Impiattare subito formando un nido con l’aiuto di un mestolo e una pinza. Guarnire con una generosa macinata di pepe fresco e un pizzico di pecorino avanzato.

Tutti i prodotti del pastificio “I Sapori del Vallo” sono disponibili nei maggiori supermercati e ordinabili per le aziende al numero 0975/72676.

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