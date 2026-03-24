La Banca Monte Pruno richiama l’attenzione dei propri clienti su un fenomeno sempre più diffuso, lo spoofing, una tecnica di frode attraverso la quale i malintenzionati si fingono soggetti affidabili, come la banca, il servizio clienti o le Forze dell’Ordine, per ottenere dati sensibili o autorizzazioni a operazioni fraudolente.

Negli ultimi tempi si stanno moltiplicando i tentativi di truffa che fanno leva su messaggi urgenti e allarmanti, come presunti bonifici già autorizzati o operazioni sospette, invitando a contattare numeri di telefono non ufficiali. Si tratta di comunicazioni ingannevoli, costruite per generare preoccupazione e spingere ad agire senza riflettere.

La Banca Monte Pruno ribadisce con fermezza che non richiede mai PIN, password, codici di sicurezza o dati completi delle carte. Queste informazioni sono strettamente riservate e non devono essere condivise.

In quest’ottica ’Istituto ha rafforzato ulteriormente le proprie attività di prevenzione e sensibilizzazione, introducendo anche specifiche comunicazioni informative all’interno dei propri canali digitali. Come evidenziato nell’avviso presente su Inbank, ogni accesso è accompagnato da un chiaro richiamo alla prudenza: i codici personali devono restare segreti e conosciuti esclusivamente dal cliente.

La Banca Monte Pruno conferma il proprio impegno costante nella tutela della clientela, attraverso strumenti, controlli e iniziative di educazione finanziaria volte a rafforzare la consapevolezza di tutti. La sicurezza è un impegno quotidiano e condiviso: conoscere i rischi è il primo passo per proteggersi.

Per ogni dubbio rivolgersi sempre e solo alla Banca o alla filiale di riferimento.