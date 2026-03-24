Banca Monte Pruno. “Attenzione alle truffe tramite spoofing. La sicurezza parte dall’informazione”
La Banca Monte Pruno richiama l’attenzione dei propri clienti su un fenomeno sempre più diffuso, lo spoofing, una tecnica di frode attraverso la quale i malintenzionati si fingono soggetti affidabili, come la banca, il servizio clienti o le Forze dell’Ordine, per ottenere dati sensibili o autorizzazioni a operazioni fraudolente.
Negli ultimi tempi si stanno moltiplicando i tentativi di truffa che fanno leva su messaggi urgenti e allarmanti, come presunti bonifici già autorizzati o operazioni sospette, invitando a contattare numeri di telefono non ufficiali. Si tratta di comunicazioni ingannevoli, costruite per generare preoccupazione e spingere ad agire senza riflettere.
La Banca Monte Pruno ribadisce con fermezza che non richiede mai PIN, password, codici di sicurezza o dati completi delle carte. Queste informazioni sono strettamente riservate e non devono essere condivise.
In quest’ottica ’Istituto ha rafforzato ulteriormente le proprie attività di prevenzione e sensibilizzazione, introducendo anche specifiche comunicazioni informative all’interno dei propri canali digitali. Come evidenziato nell’avviso presente su Inbank, ogni accesso è accompagnato da un chiaro richiamo alla prudenza: i codici personali devono restare segreti e conosciuti esclusivamente dal cliente.
La Banca Monte Pruno conferma il proprio impegno costante nella tutela della clientela, attraverso strumenti, controlli e iniziative di educazione finanziaria volte a rafforzare la consapevolezza di tutti. La sicurezza è un impegno quotidiano e condiviso: conoscere i rischi è il primo passo per proteggersi.
Per ogni dubbio rivolgersi sempre e solo alla Banca o alla filiale di riferimento.