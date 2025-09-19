Grande partecipazione ieri sera ad Atena Lucana all’evento organizzato da Falcopneus in collaborazione con Officina dell’Atinate, LR Truck srl, Continental Italia e Renault Trucks.

L’iniziativa, che si è svolta alla Locanda San Cipriano, ha rivolto la sua attenzione agli autotrasportatori del Vallo di Diano e della Val d’Agri con l’obiettivo di esplorare insieme le ultime proposte di Continental e Renault Trucks dedicate al trasporto, alla logistica e alle nuove soluzioni per la mobilità.

I numerosi autotrasportatori accorsi ad Atena Lucana hanno avuto modo di conoscere nel dettaglio tutte le novità relative agli pneumatici Continental e la vasta gamma di mezzi Renault Trucks. Un momento conviviale e piacevole che ha messo al centro le esigenze di un settore, quello degli autotrasporti, sempre al passo con i tempi per ciò che concerne la sicurezza degli equipaggiamenti.

Soddisfatto per la buona riuscita della serata Antonio Marmo di Falcopneus, con sede nella Zona Industriale di Polla. “Questo evento è volto a creare sinergia tra Falcopneus e Officina dell’Atinate, supportati da Renault Trucks e Continental – ha spiegato –. Iniziative come questa servono a rimarcare tutti i servizi che riusciamo ad offrire sul territorio, oltre ad essere un momento piacevole per incontrare i nostri clienti”.