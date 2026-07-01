La Regione Campania ha pubblicato l’avviso pubblico rivolto alle famiglie per i voucher ai minori per l’accesso gratuito all’attività sportiva, relativo all’annualità 2026-2027.

In questo modo viene offerte a bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni di famiglie in condizioni di vulnerabilità economica l’opportunità di praticare gratuitamente attività sportive presso associazioni e società sportive aderenti all’iniziativa.

Il voucher, dell’importo massimo di 400 euro per ciascun minore, copre i costi di iscrizione e partecipazione ai corsi sportivi. Al momento della domanda le famiglie potranno scegliere dall’elenco aggiornato disponibile sulla piattaforma l’associazione o la società sportiva presso cui svolgere l’attività. La graduatoria sarà predisposta sulla base dell’ISEE del nucleo familiare: potranno accedere al beneficio le famiglie con ISEE fino a 17mila euro, in presenza di nuclei con fino a tre figli, e fino a 28mila euro per i nuclei con quattro o più figli.

Sarà riconosciuta priorità ai minori con disabilità, a chi non ha beneficiato del voucher nella precedente edizione e, a parità di condizioni, all’ordine cronologico di presentazione delle domande.

L’avviso è disponibile QUI