Carabiniere salernitano si spara alla testa mentre è in servizio in una caserma del Foggiano

Si è tolto la vita mentre si trovava in caserma, ancora in servizio, presso la Stazione dei Carabinieri di Bovino, in provincia di Foggia.

Si tratta di Luca Ragone, un vicebrigadiere salernitano di 39 anni. L’uomo, celibe, si sarebbe sparato alla testa utilizzando la pistola di ordinanza, senza lasciare alcun biglietto per spiegare il suo gesto.

Sotto choc i colleghi che non avevano percepito alcun malessere psicologico nel vicebrigadiere.

Sul luogo sono accorsi i vertici dell’Arma provinciale per chiarire la dinamica dell’accaduto e indagare sulle cause del suicidio. La zona è stata cinturata per impedire a chiunque di avvicinarsi.

– Paola Federico –