Ha preso il via questa mattina il “Campus Musicale e dello Spettacolo” organizzato dall’Associazione “I due volti della luna” in località Borgo Serrone a Sant’Arsenio.

Fino a domenica 8 settembre i ragazzi iscritti al campus potranno partecipare alle lezioni tenute da Fabrizio Berlincioni, Luca Bechelli, Giuseppe Orsillo, Fabio Lazzara, Mario Brancaccio, Annarè Persiano, Yama Manira e Greta Giordano.

Tre le aule a disposizione, Aula Musica, Aula Multimediale e Auditorium, in cui i partecipanti potranno apprendere nozioni sulla tecnica vocale, studiare come interpretare una canzone e come salire sul palco, affinando la propria presenza scenica.

Domani sera, alle ore 21.30 presso l’Auditorium, appuntamento con uno speciale spettacolo live.

– Paola Federico –