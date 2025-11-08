Raffica di furti ad Agropoli.

Ignoti sono entrati in due abitazioni al Parco Testene riuscendo a portare via monili in oro e denaro. Un altro colpo è stato messo a segno al centro della città e anche in questo caso hanno rubato oggetti di valore.

I ladri non hanno risparmiato neanche il cimitero, infatti diversi furti si sono verificati all’interno delle cappelle. Dopo aver forzato le porte, hanno prelevato suppellettili e vari oggetti in rame e ottone.

Sull’accaduto indagano le Forze dell’Ordine che stanno raccogliendo elementi utili per dare un volto ai responsabili.